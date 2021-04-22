Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Gaziantep'te aşevi açılışı yaptı
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Gaziantep'te aşevi açılışı yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Gaziantep'te aşevi açılışı yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sunucu ve yapımcı Müge Anlı'nın canlı yayında izleyicilerden istediği destek sonucu toplanan bağışlarla Gaziantep'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Kızılay Aşevi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sunucu ve yapımcı Müge Anlı'nın canlı yayında izleyicilerden istediği destek sonucu toplanan bağışlarla Gaziantep'te yapılan Müge Anlı ve Dostları Kızılay Aşevi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kınık, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti. Söz konusu aşevinin 7 bin kişilik kapasiteli olduğunu belirten Kınık, aşevinde günde iki sefer 3 çeşit yemek hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti.

Kınık ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını yaptığı aşevini gezdi, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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