DİYARBAKIR - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı
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DİYARBAKIR - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bazı insanlarımız gerek yoksulluktan gerek hastalıktan ya da sosyal sebeplerden dolayı yemek pişirme imkanı bulamıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bazı insanlarımız gerek yoksulluktan gerek hastalıktan ya da sosyal sebeplerden dolayı yemek pişirme imkanı bulamıyor. Bu insanlar için Kızılay aşevleri hayata tutunacakları bir kapasite. Bütün bir yıl boyunca bu aşevlerimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor." dedi.

Kınık, Valilik ve Türk Kızılay'ın kentteki temsilcilikleri desteğiyle Dicle Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Diyarbakır Aşevi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende, aşevinin günlük 10 bin kişiye yemek çıkartacağını söyledi.

Türkiye genelinde 26 aşevi ve 44 seyyar mutfağın, ramazan boyunca günlük yaklaşık 2 milyon 500 kişiye yemek ulaştıracağını ifade eden Kınık, vatandaşların bağışladığı kurban adakları, fitreler, fidyeler ve zekatlarının bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüştüğünü, mahzun sofraları şenlendirdiğini belirtti.

Kuru gıda, nakdi ve alışveriş kartı yardımları dağıtımlarının yanı sıra bağış kampanyalarının da devam ettiğini aktaran Kınık, "153 yıllık iyilik köprüsü" Türk Kızılay aracılığıyla herkesin bağışta bulunabileceğini kaydetti.

Türk Kızılay'ın, ramazan boyunca bir milyonu yurt dışında 7 milyonu yurt içinde olmak üzere 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmak için 60 bin gönüllü ile sahada olduklarını vurgulayan Kınık, yurt genelindeki aşevlerini her geçen gün arttırdıklarını bildirdi.

Kınık, şöyle konuştu:

"Bazı insanlarımız gerek yoksulluktan gerek hastalıktan ya da sosyal sebeplerden dolayı yemek pişirme imkanı bulamıyor. Bu insanlar için Kızılay aşevleri, hayata tutunacakları bir kapasite. Bütün bir yıl boyunca bu aşevlerimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Aşevlerimizin bir diğer özelliği, afet zamanlarında vatandaşlarımızın tamamına hizmet verebilecek kapasitede."

Kınık ve beraberindeki heyet, daha sonra açılışını yaptıkları aşevini gezdi, yerleşke hakkında bilgi aldı.

DİYARBAKIR - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı
DİYARBAKIR - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Diyarbakır Aşevi'nin açılışını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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