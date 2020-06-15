Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Depremden etkilenen tüm köylerimizde ve mezralarımızda ihtiyaç duyulan beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor.

15.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:57

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Depremden etkilenen tüm köylerimizde ve mezralarımızda ihtiyaç duyulan beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor." dedi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen Bingöl'ün Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde incelemelerde bulunan Kınık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra Muş, Erzurum ve Elazığ afet bölge merkezlerinden ekiplerin bölgeye hızlıca intikal ettiğini söyledi.

Depremden etkilenen Kaynarpınar, Elmalı, Çevreli, Dinarbey ve Sarıkuşak köylerinde ekiplerin yoğun olarak çalıştığını belirten Kınık, depremzedelerin özellikle gıda ihtiyacının karşılandığını söyledi.

AFAD ekiplerinin çadır kurduğunu, kendilerinin de vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemeleri tedarik ettiklerini aktaran Kınık, şöyle konuştu:

"45 afet personelimiz 30 gönüllümüz ile 75 kişi ve 10'u aşkın araçla tırlarımız, mobil mutfaklarımızla beraber günlük yaklaşık 3 bin insanın yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bu çevrede 5 bin civarında kumanya dağıtımı yapılıyor. Bundan sonraki süreçte depremden etkilenmiş köylerdeki vatandaşlarımız, engelliler ve yaşlılarımıza yönelik psikososyal ekiplerimiz sahadalar. Vatandaşlarımızın kaybettiği eşyalarının tespiti yapılıyor. Bizler de onların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Buradaki ihtiyaç bitene kadar buradayız."

Valilik ve AFAD koordinesinde Kızılay ekiplerinin bölgede çalışmalarını devam ettirdiğini anlatan Kınık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremden etkilenen tüm köylerimizde ve mezralarımızda ihtiyaç duyulan beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kızılayın ana sorumluluğu beslenmedir. Dolayısıyla bu bölgelerdeki bütün vatandaşlarımıza yönelik iki öğün sıcak yemeklerimiz, sabah kahvaltımız aşevlerinde ve mobil mutfaklarımızda pişirilerek vatandaşlara dağıtılıyor. 5 noktada dağıtım merkezi kurulmuş durumda. Yıkılan veya hasarlı olan yerlerin tespiti çevre ve şehircilik uzmanları tarafından yapılıyor. 72 saat içerisinde büyük oranda afetin tüm hasar tespiti ve planlaması gerçekleştirilecek ve bundan sonra iyileşme safhasına dönmüş olabileceğimizi düşünüyorum."

"Depremden etkilenen tüm köylerimizde ve mezralarımızda ihtiyaç duyulan beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor"

"45 afet personelimiz 30 gönüllümüz ile 75 kişi ve 10'u aşkın araçla tırlarımız, mobil mutfaklarımızla beraber günlük yaklaşık 3 bin insanın yemek ihtiyacını karşılıyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Depremden etkilenen tüm köylerimizde ve mezralarımızda ihtiyaç duyulan beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor." dedi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen Bingöl'ün Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde incelemelerde bulunan Kınık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra Muş, Erzurum ve Elazığ afet bölge merkezlerinden ekiplerin bölgeye hızlıca intikal ettiğini söyledi.

Depremden etkilenen Kaynarpınar, Elmalı, Çevreli, Dinarbey ve Sarıkuşak köylerinde ekiplerin yoğun olarak çalıştığını belirten Kınık, depremzedelerin özellikle gıda ihtiyacının karşılandığını söyledi.

AFAD ekiplerinin çadır kurduğunu, kendilerinin de vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemeleri tedarik ettiklerini aktaran Kınık, şöyle konuştu:

"45 afet personelimiz 30 gönüllümüz ile 75 kişi ve 10'u aşkın araçla tırlarımız, mobil mutfaklarımızla beraber günlük yaklaşık 3 bin insanın yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Bu çevrede 5 bin civarında kumanya dağıtımı yapılıyor. Bundan sonraki süreçte depremden etkilenmiş köylerdeki vatandaşlarımız, engelliler ve yaşlılarımıza yönelik psikososyal ekiplerimiz sahadalar. Vatandaşlarımızın kaybettiği eşyalarının tespiti yapılıyor. Bizler de onların ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Buradaki ihtiyaç bitene kadar buradayız."

Valilik ve AFAD koordinesinde Kızılay ekiplerinin bölgede çalışmalarını devam ettirdiğini anlatan Kınık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremden etkilenen tüm köylerimizde ve mezralarımızda ihtiyaç duyulan beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kızılayın ana sorumluluğu beslenmedir. Dolayısıyla bu bölgelerdeki bütün vatandaşlarımıza yönelik iki öğün sıcak yemeklerimiz, sabah kahvaltımız aşevlerinde ve mobil mutfaklarımızda pişirilerek vatandaşlara dağıtılıyor. 5 noktada dağıtım merkezi kurulmuş durumda. Yıkılan veya hasarlı olan yerlerin tespiti çevre ve şehircilik uzmanları tarafından yapılıyor. 72 saat içerisinde büyük oranda afetin tüm hasar tespiti ve planlaması gerçekleştirilecek ve bundan sonra iyileşme safhasına dönmüş olabileceğimizi düşünüyorum."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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