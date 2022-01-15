Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç, Keban'da
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı ziyaret etti.
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı ziyaret etti.
Keban Belediye Başkanı Atlı'yı makamında ziyaret eden Turunç, faaliyetlerini yaygınlaştırarak toplumun ihtiyaç sahibi tüm kesimlerine ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi.
Atlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarette, Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Türk Kızılay Keban Temsilcisi Hasan Doğan da yer aldı.
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