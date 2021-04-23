Türk Kızılay geleceğin "El-Cezeri"lerini yetiştirmeyi amaçlıyor

Kırıkkale'de dezavantajlı ailelerin çocukları için açılan robotik kodlama atölyesinde geleceğin "El-Cezeri"lerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Kırıkkale'de dezavantajlı ailelerin çocukları için açılan robotik kodlama atölyesinde geleceğin "El-Cezeri"lerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Türk Kızılay Şubesince, "El-Cezeri'nin Yolunda Gençlik" projesi kapsamında açılan robotik kodlama atölyesine katılan çocukların alacakları eğitim sayesinde çağın teknolojisini yakalayarak ülkeye ve insanlığa yararlı buluşlar sağlaması hedefleniyor.

Çocuklar kursta alacakları eğitimlerin ardından fiziksel programlama kartı ve sensörlerle akıllı cihaz üretmeye başlayacak. Temel robotik kurs sayesinde algoritmik ve bilgisayarca düşünme becerisi kazanan öğrencilerin 3 boyutlu yazıcı ile akıllı cihazlarının dış tasarımını yapıp görsel zekalarının da gelişmesi sağlanacak.

Öğrenciler kursun ardından toprakta su bittiğinde otomatik sulama yapan "akıllı sulama sistemi" yapabilecek.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa İşler, AA muhabirine, "El-Cezeri'nin Yolunda Gençlik" isimli proje hazırladıklarını ve genel merkez tarafından projelerinin kabul edildiğini söyledi.

El-Cezeri'nin birçok konuda, alanda büyük keşifler yapan bir bilim insanı olduğuna dikkati çeken İşler, "Biz biliyoruz ki bizim milletimiz ve evlatlarımız içerisinde çok kabiliyetli, ciddi cevherler taşıyan çocuklarımız var. Amacımız, dezavantajlı ailelerin bu cevheri taşıyan gençlerini ortaya çıkarmak. Bu amaçla böyle bir proje hazırladık ve başlattık. Çok mutluyuz. Bu projeye çok kıymet veriyoruz çünkü bugünün küçüğü, yarının büyüğü. Bugün bu gençleri dışarıdaki kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan koruyarak onlara yüksek hedefler verebilirsek geleceğin Türkiye'si ve dünyasının çok daha aydınlık olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

İşler, projede yer alan bireylerin Türk Kızılayın yardımcı olduğu ailelerin çocukları arasından seçildiğini anlatarak 2 ayda bir kursa yeni gençlerin katılacağını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bilgisayar öğretmen olarak görev yapan Haydar Emin Erdoğan da çocuklar için bir ışık yakmak istediklerini vurguladı.

Atölyede öncelikle akıllı cihaz tasarımı yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Çocuklara bilgisayar gibi düşünebilme özelliğini katmaya ve algoritma düşünce yetilerini geliştirmelerine imkan sunmaya çalışıyoruz. Projemiz iki bölüm olacak. Akıllı cihazımızı yaptıktan ve mantığını öğrendikten sonra 3 boyutlu yazıcı eğitimine geçip cihazımızı tasarlayacağız. Daha sonra da programlamasını yapacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Çağrı Duran ise burada öğrendikleriyle kendini geliştirip yazılım mühendisi olmak istediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen