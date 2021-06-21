Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
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Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay'ı Filistin'in Gazze Şeridi'nde bulunan yetimlere yardımlarını sürdürüyor.

Türk KızılayFilistin'in Gazze Şeridi'nde bulunan yetimlere yardımlarını sürdürüyor.

Türk Kızılay'ı Filistin'in Gazze Şeridi'nde İsrail saldırı sonucu yetim kalan çocuklara yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Gazze'deki Al-Amal Yetimler Enstitüsü'nü ziyaret ederek, düzenlenen etkinlik ile bölgede bulunan yetimlere hediyeler dağıttı.

Törende, çocuklar şiirler ve şarkılar söylerken, bazı çocuklar ise folklor gösterisi yaptı. Törenin sonunda Al-Amal Yetimler Enstitüsü yönetimi, Kınık'a Kudüs silüetinin bulunduğu bir hatıra hediye ederek, Filistin halkına sağladıkları destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor
Türk Kızılay, Gazze'deki yetimlere yardımlarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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