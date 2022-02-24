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Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Dinçel, Dargeçit'te

AA, Şahin Seçen - Güncel
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Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Dinçel, Dargeçit'te

Türk Kızılay İzmir Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'u ziyaret etti.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - Türk Kızılay İzmir Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'u ziyaret etti.

Dinçel, beraberinde Koruyucu Aileler Derneği Başkanı Rukiye Urgancı ve Türk Kızılay Midyat Şube Başkanı Murat Aykat ile Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Sümer İmam Hatip Ortaokulu ziyaret edilerek, öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Mehmet Cüneyt Aksoy, Gaziemir, Kızılay, Türk, Güncel, Haberler

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