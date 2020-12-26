Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, evsiz vatandaşları otellere yerleştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, evsiz vatandaşları otellere yerleştiriyor

26.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:40
Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, evsiz vatandaşları otellere yerleştiriyor

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, ilçedeki yaklaşık 70 evsiz vatandaşı Eyüpsultan Kaymakamlığı iş birliğiyle otellere yerleştirdi.

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, ilçedeki yaklaşık 70 evsiz vatandaşı Eyüpsultan Kaymakamlığı iş birliğiyle otellere yerleştirdi.

Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, evsiz vatandaşlara gıda, kıyafet, konaklama ve berber desteği devam ediyor.

Her gün aktif olarak sahada evsiz vatandaşlara yönelik çalışmalar yürüten Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, otellere yerleşmelerine vesile oldukları vatandaşları ziyaret ederek ikramlarda bulunuyor.

Samimi diyalogların yaşandığı ziyaretlerde şube gönüllüleri, evsiz vatandaşların hayat hikayelerine ortak olmaya çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis, sürece verdiği destekten dolayı Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve görevlilere teşekkür etti.

Otellere yerleştirmenin geçici çözüm olduğunu, kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirten Nergis, bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Furkan Palalı Seren Serengil Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Üsküdar İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanlığı, evsiz vatandaşları otellere yerleştiriyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:44:05. #1.14#
title