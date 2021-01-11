Türk Kızılay Eskişehir Şubesinden öğrencilere 1000 tablet

Türk Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Senin desteğin oldukça her ev bir okul olsun." sloganı ile başlattığı bağış kampanyasını sürdürüyor.

Türk Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Senin desteğin oldukça her ev bir okul olsun." sloganı ile başlattığı bağış kampanyasını sürdürüyor.

Türk Kızılay Eskişehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının başından bu yana ihtiyaç sahiplerine yönelik nakdi, gıda ve hijyen yardımları yaparken, hastalar için immün plazma bağışı, sağlık çalışanlarına da destek çalışmaları yürüten Kızılay'ın, uzaktan eğitimde teknik ekipmana gereksinim duyan öğrenciler için de harekete geçtiği bildirildi.

Uzaktan eğitimle öğrenimini sürdüren ve ihtiyaç durumu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilen öğrencilere tabletlerin ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, Türk Kızılay Eskişehir Şubesince hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 1000 tabletin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tabletlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen öğrencilere il genelinde dağıtılacağı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kampanya ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Teknik ekipman eksikliği yaşayan öğrencilerimize Türk Kızılayımızın ve hayırseverlerin yapmış olduğu bu destek çok önemlidir. Bizler zor durumlarda kenetlenen ve yardımın çeşidi ne olursa olsun yerine getiren gönlü geniş bir milletiz. Emeği geçen herkese bunları alacak yavrularımız adına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.0

Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise şunları kaydetti:

"Hayırsever bağışçılarımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için yaptıkları bu bağışlar çok önemlidir. Türk Kızılay olarak 'Uzaktan Eğitime Yakın Destek Projesi' kapsamında, 'Senin desteğin oldukça her ev bir okul' olsun sloganıyla sürdürdüğümüz kampanyamız kapsamında toplanan 1000 tableti İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmekten gurur duyuyoruz. Teslim edilen tabletler Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla kentin tüm ilçelerinde belirlenen öğrencilere ulaştırılacaktır. Emeği geçen herkese ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar