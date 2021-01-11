Türk Kızılay Eskişehir Şubesinden öğrencilere 1000 tablet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türk Kızılay Eskişehir Şubesinden öğrencilere 1000 tablet

11.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:01
Türk Kızılay Eskişehir Şubesinden öğrencilere 1000 tablet

Türk Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Senin desteğin oldukça her ev bir okul olsun." sloganı ile başlattığı bağış kampanyasını sürdürüyor.

Türk Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak ihtiyaç sahibi öğrenciler için "Senin desteğin oldukça her ev bir okul olsun." sloganı ile başlattığı bağış kampanyasını sürdürüyor.

Türk Kızılay Eskişehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının başından bu yana ihtiyaç sahiplerine yönelik nakdi, gıda ve hijyen yardımları yaparken, hastalar için immün plazma bağışı, sağlık çalışanlarına da destek çalışmaları yürüten Kızılay'ın, uzaktan eğitimde teknik ekipmana gereksinim duyan öğrenciler için de harekete geçtiği bildirildi.

Uzaktan eğitimle öğrenimini sürdüren ve ihtiyaç durumu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilen öğrencilere tabletlerin ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, Türk Kızılay Eskişehir Şubesince hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 1000 tabletin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tabletlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen öğrencilere il genelinde dağıtılacağı ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kampanya ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Teknik ekipman eksikliği yaşayan öğrencilerimize Türk Kızılayımızın ve hayırseverlerin yapmış olduğu bu destek çok önemlidir. Bizler zor durumlarda kenetlenen ve yardımın çeşidi ne olursa olsun yerine getiren gönlü geniş bir milletiz. Emeği geçen herkese bunları alacak yavrularımız adına teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.0

Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise şunları kaydetti:

"Hayırsever bağışçılarımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için yaptıkları bu bağışlar çok önemlidir. Türk Kızılay olarak 'Uzaktan Eğitime Yakın Destek Projesi' kapsamında, 'Senin desteğin oldukça her ev bir okul' olsun sloganıyla sürdürdüğümüz kampanyamız kapsamında toplanan 1000 tableti İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmekten gurur duyuyoruz. Teslim edilen tabletler Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla kentin tüm ilçelerinde belirlenen öğrencilere ulaştırılacaktır. Emeği geçen herkese ve hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Mike Pence Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Kızılay Eskişehir Şubesinden öğrencilere 1000 tablet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:26:55. #1.14#
title