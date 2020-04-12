Türk Kızılay, Esenler'de yasağın 2. gününde de ekmek dağıttı Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 2. gününde de Esenler'de ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 2. gününde de Esenler'de ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttı.

Türk Kızılay, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı devam ederken ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Esenler sokaklarında Kızılay aracıyla gezen görevliler, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların kendilerine camlardan seslenmelerini istedi. Balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da Kızılay görevlilerine seslenerek ekmek taleplerini bildirdi. Balkon ve camlarından sepet sarkıtan vatandaşlara, Kızılay görevlileri ekmek dağıttı. Ayrıca kapı önlerine kadar gelen vatandaşlara da Kızılay görevlileri tarafından ihtiyaçları kadar ekmek verildi.

Türk Kızılay Esenler yetkilileri, araçtan yapılan anonsta, "Dün başlattığımız ücretsiz ekmek uygulamasına, bugün Esenler'de Fatih Mahallemizde devam ediyoruz. Bu hilal bugünler için var, Kızılay bugünler için var. Birlikte başaracağız, bu zor günleri birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından ekmek dağıtımına ilişkin görüntüyü paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu hilal bugünler için var. Kızılay bugünler için var. Kızılay Esenler ekipleri bugün Fatih Mahallemizde vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek dağıtıyor. Bu çalışmaya destek olan fırınlarımıza da teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA