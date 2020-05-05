Türk Kızılay, Erzincan'da geçici süreyle işinden olan esnafa alışveriş çeki dağıttı

Türk Kızılay Erzincan Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle iş yerlerini kapatan esnafa, ramazan yardımında bulundu.

Türk Kızılay Erzincan Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle iş yerlerini kapatan esnafa, ramazan yardımında bulundu.

İl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı, salgın sürecinde işinden olan 1800 esnafa Kızılay, 300'er liralık alışveriş çeki dağıttı.

Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, kentte her yıl ramazanda iftar veren Çalık Holdingin, bu yıl pandemi süreci nedeniyle ihtiyaçlı esnafa alışveriş çeki dağıttığını söyledi.

Kendilerine gelen yardımla esnafa 300 liralık destekte bulunduklarını ifade eden Mumcu, "Hediye çeklerinin kullanımı için ilimizdeki 6 büyük market ile anlaştık. Esnaflarımız da buradan ihtiyaçlarını giderecekler. Elimizden geldiğince pandemi sürecinde vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA