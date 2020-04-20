Türk Kızılay Ereğli Şubesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım Türk Kızılay Ereğli Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 550 aileye gıda, 182 aileye de nakit yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Ereğli Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 550 aileye gıda, 182 aileye de nakit yardımında bulunuldu.

Şube Başkanı Yaşar Ciğer, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde Vefa Sosyal Çalışma Grubu'nun da destekleri ile ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verdiklerini söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için şube yöneticilerinin özveriyle çalıştığını anlatan Ciğer, "550 aileye gıda, 400 hijyen kolisi, 182 aileye nakit yardımı, 8 koli kıyma ve kavurma, 850 çocuğumuza da çocuk paketi desteği sağladık." dedi.

Ciğer, sokak hayvanları için de 240 kilogram mama ve yem dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA