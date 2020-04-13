Türk Kızılay Ereğli Şubesi 2 günde 6 bin ekmek dağıttı Türk Kızılay Ereğli Şubesi tarafından 2 günde 6 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Ereğli Şubesi tarafından 2 günde 6 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Yaşar Ciğer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı sunabilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için şube yöneticilerinin özveriyle çalıştığını anlatan Ciğer, "İlk gün 2 bin, ikinci gün de 4 bin ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kapılarına kadar götürerek teslim ettik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Türk Kızılay vatandaşın her zaman yanındadır." dedi.

Kaynak: AA