Türk Kızılay Elazığ Şubesinden, Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz'ı ziyaret etti.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve yönetim kurulu üyeleri, Baskil Kaymakamı Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Türk Kızılay dünyanın en büyük, gülen yüzüdür, çalışmalarını takdir ediyorum. Zor zamanların en büyük destekçisi olan Kızılay bizler için önemdir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN