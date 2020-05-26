Türk Kızılay Elazığ Şubesi, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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Türk Kızılay Elazığ Şubesi, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
26.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:33

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.

Şehrin giriş noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Türk Kızılay Elazığ Şubesi üyeleri, ekiplerle bir süre sohbet ettikten sonra maske, eldiven ve dezenfektan seti hediye etti.

Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayramda 7 gün 24 saat çalışan kolluk kuvvetlerinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Yaşanan zorlu süreçte güvenlik güçlerine büyük görevler düştüğünü aktaran Kızılkaya, yaptıkları bu ziyaret ile onlara moral vermek istediklerini kaydetti.

Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için güvenlik güçlerinin görev başında olduğunu anımsatan Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Allah güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Bu süreçte Kızılay da sürekli sahadaydı. Yaşanan salgından sonra bu tür çalışmalarımızı sürekli yapıyoruz. Bize ihtiyaç olan yerde her zaman devletimizin yanında olacağız. Bu hilal bu günler için var. Biz de bu hilalin her yerde dalgalanması için tüm gönüllülerimiz ve yönetim kurullarımızla her yerde olmanın gayreti içinde olmaya çalışacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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