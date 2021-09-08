Türk Kızılay Elazığ'da 3 bin 250 öğrenciye eğitim seti desteği sunuyor
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Türk Kızılay Elazığ'da 3 bin 250 öğrenciye eğitim seti desteği sunuyor

Türk Kızılay Elazığ'da 3 bin 250 öğrenciye eğitim seti desteği sunuyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, hayırseverlerin katkısıyla temin edilen 3 bin 250 eğitim setini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, hayırseverlerin katkısıyla temin edilen 3 bin 250 eğitim setini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.

Kızılay gönüllüleri, okulları gezerek, öğrencilere ulaştırılması için eğitim setlerini okul idarelerine teslim ediyor. Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, okullarına kavuşan öğrencileri eğitim alanında destekleyerek mutlu ettiklerini söyledi.

Bundan sonra da yapacakları çalışmalarla çocukların yanında olacaklarını belirten Kızılkaya, "Yüz yüze eğitime başladığımız yeni eğitim öğretim yılında Elazığ merkez ve ilçelerde ihtiyaç sahibi öğrencilere 3 bin 250 eğitim seti dağıtıyoruz. Bugün merkezdeki okullarımızı ziyaret ettik. Eğitim setlerini okul idarecilerine teslim ediyoruz. Salgın dolayısıyla öğrencilerimizle bir araya gelmiyoruz. " dedi.

Eğitim setlerini ilk ve ortaöğretim öğrencileri için ayrı ayrı hazırladıklarını dile getiren Kızılkaya, sette, çanta ile öğrencilerin bir yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak kırtasiye malzemelerinin bulunduğunu bildirdi. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kızılkaya, öğrencilerden hem kendi hem de ailelerinin sağlığı için Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

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Kaynak: Habermetre

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Türk Kızılay Elazığ'da 3 bin 250 öğrenciye eğitim seti desteği sunuyor - Haberler
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