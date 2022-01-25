Türk Kızılay ekipleri karlı yolları aşıp yardım ulaştırıyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir haftadır aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı köylere zorlu yolculuğun ardından ulaşan Türk Kızılay ekipleri, vatandaşlara gıda ve ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunuyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi, Düzce Şubesi ve genç gönüllülerden oluşan ekipler, il ve ilçe merkezlerine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşların yardımına koşuyor.

Jandarmanın arazi araçlarıyla karlı yolları aşarak köylere ulaşan ekipler, vatandaşlara içerisinde ekmek, kavurma, kıyma, bisküvi, çocuk ve hasta bezlerinin bulunduğu gıda ve ihtiyaç kolileri dağıtıyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Saha Sorumlusu Hakan Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık bir haftadır sürekli sahada olduklarını, ulaşımda güçlük çekilen bölgelere gittiklerini söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşlar için AFAD koordinesinde çalışma yürüttüklerini anlatan Öztürk, "Tüm ilçe ve merkeze bağlı köylere ulaşmaya çalışıyoruz, yollarda büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bölgelere çoğunlukla jandarmadan yardım alarak ulaşıyoruz." dedi.

"Zorlu kış günlerini en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz"

Öztürk, jandarma ekipleriyle köylerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve ihtiyaç kolisi bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kavurma, konserve, kuşbaşı ve kıyma olarak vatandaşlarımıza getiriyoruz. Yanında ekmek de dağıtıyoruz. Uğradığımız evlerde ihtiyaca göre dağıtım yapıyoruz. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa karşılamaya çalışıyoruz. Bir günde yaklaşık 40-60 haneyi geziyoruz. Ziyaretlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra kapanan yollarda duraklamak zorunda kalan vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Ulaşım zorluğu çeken köylere de yardımcı oluyoruz. Başta Valiliğimiz olmak üzere jandarma ve emniyet ekipleriyle birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu kış günlerini en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz."

Vatandaşların çalışmalardan çok memnun kaldığını dile getiren Öztürk, sözlerini, "Vatandaşlarımız memnun oluyor. Bizleri karşılarında görünce 'Buraya kadar nasıl geldiniz?' diyorlar ve şaşırıyorlar. Var gücümüzle vatandaşlarımıza destek olmak için görevimizin başındayız." diye tamamladı.