Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Edirne Şubesince hazırlanan biner koli gıda ve hijyen malzemesi, tırla orman yangınlarından zarar gören bölgelere gönderildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesince hazırlanan biner koli gıda ve hijyen malzemesi, tırla orman yangınlarından zarar gören bölgelere gönderildi.

Sarıcapaşa Mahallesi'ndeki Türk Kızılay Edirne Şubesinde hazırlanan koliler, görevlilerce tıra yerleştirildi. Daha sonra biner koli gıda ve hijyen malzemesi yüklü tır, yangından zarar gören bölgelere doğru yola çıktı.

Türk Kızılay Edirne Şubesi Sekreteri Mehmet Eren, gazetecilere, Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Marmaris'te büyük orman yangınları yaşandığını anımsattı.

Bu nedenle birçok kişinin mağdur olduğunu anlatan Eren, "Evlerinden oldular. Köyler, mahalleler boşaltılmak zorunda kaldı. Kurtarma çalışmalarına çok sayıda insanımız katıldı, şehitlerimiz var. Ayrıca yangınlarda birçok hayvan telef oldu. Biz de Kızılay olarak mağdur vatandaşlara destek için acil yardım gönderiyoruz." dedi.

Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muradiye Akcan da Türkiye'nin orman yangınlarında çok büyük zenginliklerini kaybettiğini belirterek, "Çocuklarımız ve geleceğimiz için çok büyük bir kayıp. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Biz de yardım tırımızı hazırladık. Elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi
Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi
Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi
Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi
Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Sergen Yalçın Valentin Rosier Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Kızılay Edirne Şubesi yangın bölgelerine 1 tır yardım gönderdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:37:37. #1.14#

title