Türk Kızılay Edirne Şubesi'nden kan bağışına destek çağrısı

Türk Kızılay Edirne Şubesince vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunuldu.

Şubeden yapılan açıklamada, kan bağışında bulunmak isteyenlerin cuma günleri 11.00-19.00 saatleri arası Saraçlar Caddesi'nde kurulan çadırda, diğer günlerde de 10.00-19.00 saatleri arasında kan bağış merkezine gelerek bağış yapabilecekleri belirtildi.

Kan stoklarının azaldığı bu dönemde kan bağış merkezinin, ihtiyaç sahiplerine can veren bağışçılar için hafta sonları açık olduğunun aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kan bağışı yapmak isterseniz 'www.kanver.org' internet adresinden online randevu alarak, sokağa çıkma yasağından muaf olabilirsiniz. Talebiniz halinde evinizden alınıp, evinize bırakılacaksınız. İsterseniz merkezimiz tarafından şahsınıza araç da tahsis edilebilecektir. Tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Sağlıklı, mutlu yarınlara ulaşabilmek adına yapacağınız kan bağışları için şimdiden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı