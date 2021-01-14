Türk Kızılay Edirne Şubesi ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımlarını sürdürüyor
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Türk Kızılay Edirne Şubesi ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımlarını sürdürüyor

14.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:51
Türk Kızılay Edirne Şubesi ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımlarının sürdüğünü bildirdi.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımlarının sürdüğünü bildirdi.

Çakay, yaptığı yazılı açıklamada, merkezdeki 37 köyde muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerinin tamamına ulaşılarak gıda kolisi, kavurma ve hijyen setlerinin dağıtımının yapıldığını belirtti.

Kent merkezindeki ihtiyaç sahiplerinin de zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade eden Çakay, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay Edirne Aşevi'nde haftanın 6 günü hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahibi 450 kişinin evlerine götürülüp teslim edilmektedir. Mahalle muhtarlarımız tarafından bildirilen ihtiyaç sahiplerimizin sıcak yemek talepleri aşevimizde alınmaya devam etmektedir. Bu ay içerisinde 3 bin parça sıfır kıyafet, 700 hijyen seti, 800 gıda kolisi, 800 kavurma, el dezenfektanı ve maske dağıtımı da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, isminin açıklanmasını istemeyen ilimizdeki bir hayırsever iş adamından 14 gıda ürününden oluşan bin adet gıda kolisi bağışı alınmıştır. 24 mahallemizde muhtarlarımızın belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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