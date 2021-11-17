Türk Kızılay Edirne Şubesi Genç Kızılay Topluluğu Gönüllüleri kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor

EDİRNE (Habermetre) - Türk Kızılay Edirne Şubesi Genç Kızılay Topluluğu Gönüllüleri tarafından üniversitenin vize ve final haftası boyunca kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor.

Öğrencilerin sınav haftasında Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen çorba dağıtımına öğrenciler ilgisi yoğun oldu. 4 senedir geleneksel hale getirilen çorba dağıtımı vize haftası dolayısıyla başladı. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen çalışma kapsamında, vize haftası boyunca, 18. 30 - 20. 00 saatleri arasında, kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikram gerçekleştirildi.

Sınav öncesi ders çalışan öğrencilerin motivasyonlarını arttırmayı amaçlayan topluluk üyeleri Genç Kızılay gönüllülerinden öğrenciler içini ısıtan davranış Türk Kızılay Edirne Şubesi Genç Kızılay Topluluğu Gönüllüleri tarafından üniversitenin vize ve final haftası boyunca kütüphanede ders çalışan öğrencilere çorba ikramında bulunuyor. Akşam saati itibariyle Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde yerini aldı. Ders çalışmak için kütüphaneye gelen öğrenciler ise çorba ikramını geri çevirmedi. Kumru Öngün

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