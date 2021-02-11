Türk Kızılay Edirne'de uluslararası öğrencilere gıda yardımında bulundu
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Türk Kızılay Edirne'de uluslararası öğrencilere gıda yardımında bulundu

11.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:59
Türk Kızılay Edirne'de uluslararası öğrencilere gıda yardımında bulundu

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından gıda kolisi dağıtıldı.

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere Türk Kızılay Edirne Şubesi tarafından gıda kolisi dağıtıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan yaptığı yazılı açıklamada Trakya Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilere Türk Kızılay Edirne Şubesinin desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Öğrencilere gerekli yardımların yapıldığını aktaran Çalışkan, dernek olarak her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını dile getirdi.

Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım eli uzattığını aktaran Çalışkan, "Türk Kızılay Edirne Şubesinin destekleriyle Edirne'de bulunan uluslararası öğrencilerimize erzak gıda paketi ve konserve et dağıtımı gerçekleştirdik. Toplamda 40 öğrenci evine daha yardımlarımızı ulaştırdık. Desteklerinden dolayı Türk Kızılay Edirne Şubesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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