Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak - Haberler

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Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta yapılacak

Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

DÜZCE (AA) - Türk Kızılay Düzce Şubesi Olağan Kongresi 20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türk Kızılay Düzce Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, "Tüzüğümüzün 33. maddesi gereğince şubemizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart Pazar günü saat 11.00'da Cedidiye Mahallesi Kızılay Sokak Kızılay İşhanı Kat: 2 adresinde yapılacaktır. Şube Genel Kurulumuzun ilk günü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde yine aynı adreste ve saatte bir hafta sonra 27 Mart'ta çoğunluk aranmaksızın (şube yönetim kurulu üyelerinin iki katı üye ve denetçinin katılımından az olmamak üzere) toplantı gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Kızılay, Düzce, Pazar, Türk, Güncel, Haberler

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