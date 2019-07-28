Türk Kızılay Düzce'de yaraları sarmak için yoğun mesai harcıyor

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, afetin yaşanmasından bu yana 19 bin 490 kişiye sıcak yemek dağıtan Türk Kızılay, ulaştırdığı birçok yardımla vatandaşların yarasını sarmak için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli yağıştan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle yaşanan sel ve heyelanın ardından vatandaşların gıda ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen Türk Kızılay, 44 personel ve 13 araçla afetten en çok etkilenen yerlerde hizmet vermeye başladı.

Akçakoca ilçesindeki Dilaver, Uğurlu ve Esmahanım köylerinde öğle ve akşam olmak üzere şu ana kadar 19 bin 490 kişiye iki öğün sıcak yemek dağıtan Türk Kızılay, bin 855 pide, 750 hazır yemek, 15 bin 364 içecek, 4 bin 690 yoğurt, 7 bin 400 kişilik tatlı, bin 910 kişilik çorba, 905 kahvaltılık, 9 bin 150 ekmek, 5'er litrelik 4 bin 150 şişe su, 60 gıda kolisi, bin 250 mum, 277 battaniye, 202 yatak ve yastık, 260 hijyen seti, 20 mutfak seti ile 150 ısıtıcı yardımında bulundu.

Afetin ilk anlarında kara yoluyla ulaşım sağlanamayan bölgeye helikopterle yardım götüren Türk Kızılay, sel ve heyelan sırasında kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları sona erinceye kadar bölgede vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürecek.

"Sürekli sahadayız, yardımlarımız devam ediyor"

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdür Vekili Murat Taşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetin ilk anından bugüne kadar bölgede yardım faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Ulaşılamayan köylerin su ve ekmek ihtiyacını helikopterle karşılayarak sahada yerlerini aldıklarını belirten Taşlı, "Ondan sonra sahada ihtiyaç tespiti yaptık ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Günde iki öğün bin 500'er kişilik yemek dağıtımımız düzenli devam ediyor. Aynı zamanda aralarda insanlara sıcak ikramlarımızı eksik etmemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki hizmet grupları, mağdur vatandaşlar ve fındık işçilerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Taşlı, bugüne kadar beslenme, hijyen, gıda kolisi, yatak ve battaniyeyi, ihtiyaçlar ve ellerindeki imkanlar ölçüsünde dağıttıklarını kaydetti.

AFAD tarafından karşılanan çadırların iç tefrişatını da vermeye çalıştıklarını, bu şekilde yardımların sürdüğünü dile getiren Taşlı, "Sürekli sahadayız, faaliyetlerimize 7 gün 24 saat esasıyla devam ediyoruz. Koordinasyon, lojistik merkezimiz var, aşevimiz kuruldu. Sürekli oradan lojistik desteği sağlanarak sahada insanların ızdırabını dindirmek üzere elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşlı, "Türk Kızılay olarak büyük bir aileyiz. Afetsiz günler diliyoruz ancak afetler kaçınılmaz ve gerçek bir durum. Türk Kızılay olarak 7 gün 24 saat halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA