Türk Kızılay dünyadaki 20 milyonu aşkın insana yardım eli uzattı

Dünyanın pek çok ülkesinde mazlumların umudu olan ve geçen yıl 20 milyonu aşkın insana yardım ulaştıran Türk Kızılay, bu yıl da yardıma ihtiyaç duyanların yanında yer alıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kırklareli'nde AA muhabirine, Kızılay'ın, insan onurunu korumaya ve insanların temel ihtiyaçlarını desteklemeye kendisini adamış bir hareket olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası alanlarda insanlara yardım ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Kınık, "Afganistan'da, Suriye'de, Somali'de, Güney Sudan'da, Senegal'de dünyanın pek çok farklı coğrafyasında, Balkanlar'da, Bulgaristan'da, Bosna Hersek'te, Yemen'de, 18 ülkede Kızılay'ımızın daimi delegasyonları insani operasyonlar yapıyor. Bunların pek çoğu çatışma ve afet bölgeleri. Bu bölgelerde insanlara koruma sağlamaya, insani destek vermeye gayret ediyoruz. Geçen yıl 20 milyonu aşkın insana ulaşmıştık. Bu sene bu sayının daha da fazla olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kınık, çatışmaların, savaşların, afetlerin, kuraklığın veya yoksulluğun yaşandığı bölgelerdeki faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, küresel büyük krizler ve insanı odağa almayan politikalar nedeniyle dünyadaki sorunların arttığına dikkati çekti.

Silah zoruyla evlerini terk eden insan sayısının 80 milyonu geçtiğini aktaran Kınık, "Ekonomik anlamda göç eden insan sayısı 250 milyonu aştı. Bu süreç artarak devam edecek gibi duruyor. Bizim, insancıl aktörlerin bu anlamda faaliyetlerini artırması ve uluslararası dayanışma sergilemesi gerekiyor." dedi.

"Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere yardıma hazırız"

Kınık, Kızılay olarak Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya gitme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Düzensiz göç sorununun pek çok ülkede yaşandığına işaret eden Kınık, şunları kaydetti:

"Özellikle Belarus ve Polonya sınırında yaşanan düzensiz göç hareketlerinde insan onuruna yakışmayan birtakım manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Bizzat Belarus'a giderek, Belarus Kızılhaç'ımıza desteklerimizi ifade ettik. Bu konuda kendilerine tecrübelerimizi Avrupa Birliği ile paylaşabileceğimizi ve Avrupa'daki ulusal cemiyetlerle paylaşabileceğimizi ifade ettik. Şu anda o bölgede yaşanan dram için bir yardım paketi hazırladık. Tırlarımız hazır bekliyor. O bölgede soğuktan etkilenen, özellikle çocuklara, kadınlara ve yaşlılara acil korunma sağlanması bekleniyor. Bir taraftan Belarus Kızılhaç'ına, bir taraftan Polonya tarafına bu konuda elimizi uzatıyoruz."

Düzensiz göçmenlere ayrım gözetmeksizin kucak açmak istediklerini vurgulayan Kınık, "Burada Avrupa Birliğinin de özellikle kendi göç mevzuatına ve evrensel insani perspektife uygun davranmasını bekliyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar yaşanan süreçlerde bu insanlara destek olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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