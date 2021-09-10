Türk Kızılay, Dünya İlkyardım Günü'nü "İlkyardım kahramanı ol" temasıyla kutlayacak

Türk Kızılay, Dünya İlkyardım Günü'nü, "Sen de okulunda ve yaşadığın şehirde ilkyardım kahramanı ol" temasıyla kutlayacak.

Türk Kızılay, Dünya İlkyardım Günü'nü, "Sen de okulunda ve yaşadığın şehirde ilkyardım kahramanı ol" temasıyla kutlayacak.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, her yıl eylül ayının ikinci haftasına rastlayan bu günün, ilk yardıma yönelik farkındalık oluşturacak çeşitli etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Kurumun, herkesi kahraman olmaya davet ettiği günün bu yılki temasını "Sen de okulunda ve yaşadığın şehirde ilkyardım kahramanı ol" şeklinde belirlediği bildirildi.

İlk yardım eğitimleri

Türk Kızılay'ın, 26 ilde 34 İlkyardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ettiği anımsatılarak, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik "Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi" el kitabı ile animasyonlar geliştirdiği kaydedildi.

Türk Kızılay'ın, bugüne kadar 218 bin 439 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 553 bin 936 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdiği hatırlatıldı.

İlkyardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Türk Kızılay'ın, bu eğitimleri veren merkezlerin sayısını arttırmayı hedeflediği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık