Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, yolda mahsur kalanlara kumanya dağıttı

DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Fis Ovası mevkisinde mahsur kalan sürücü ve yolculara kumanya dağıttı.

Şube Başkanı Mesut Işık, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak ihtiyacın olduğu her yerde var olduklarını söyledi.

Kar nedeniyle kapanan ve çalışmaların yürütüldüğü kara yolunda mahsur kalanları yalnız bırakmadıklarını aktaran Işık, AFAD ekipleri ile sıfırın altında 15 derecede yolun açılması için çaba gösteren karayolları ekipleri ve yolun açılmasını bekleyen vatandaşlara kumanya dağıttıklarını belirtti.

Işık, ekiplerinin kar nedeniyle hareket edemeyen araçlara da yardım ettiğini bildirdi.