Türk Kızılay Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı Türk Kızılay ekipleri, Diyarbakır'daki ailelere gıda kolisi ve hijyen paketi ulaştırdı.

Türk Kızılay ekipleri, Diyarbakır'daki ailelere gıda kolisi ve hijyen paketi ulaştırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay Kayapınar ve Bağlar Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve yetim ailelere gıda kolisi ve hijyen paketleri dağıttı.

Ekipler, ayrcı yardım için başvuru yapan ailelerin evlerini ziyaret ederek, durum tespiti yapıyor.

Kaynak: AA