Türk Kızılay Diyarbakır'da bin 500 ihtiyaç sahibine iftarda sıcak yemek ulaştırıyor

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla her gün bin 500 ihtiyaç sahibinin evine iftarda sıcak yemek ulaştırıyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, ramazan dolayısıyla her gün bin 500 ihtiyaç sahibinin evine iftarda sıcak yemek ulaştırıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay gönüllüleri, merkez Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde sokak sokak gezerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destekler sunuyor.

Ekipler ayrıca ramazanda 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan, engelli, yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye günlük sıcak yemek dağıtıyor.

Yemekler her gün yaklaşık 130 gönüllü aracılığıyla önceden tespit edilen ailelere evlerinde teslim ediliyor.

Türk Kızılay Şube Başkanı Mesut Işık, yaptığı açıklamada, ramazanın ilk gününden itibaren yoksul ailelere sıcak yemek, gıda ve ekmek dağıttıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi insanların iftar sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Işık, "Evi yakın olanlar aşevimizden gelip yemekleri alıyor. Yakın olmayanların evine sefer taslarıyla biz götüyoruz. Ramazan rahmet ve bereket ayı. Aileler yardımlardan dolayı mutlu oluyor. Çocukların yüzlerindeki sevinci görüyoruz." diye konuştu.

Bugün 5 bin ekmek dağıtılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Vefa Sosyal Destek gruplarıyla çalıştıklarını anlatan Işık, "İnsanlar sokağa çıkamıyor. Bugün il merkezinde 5 binin üzerinde ekmek dağıtacağız. Sadece Sur ilçemizde 35 kişilik bir ekip bunun dağıtımını yapıyor. Kent genelinde 100'ü aşkın gönüllü ekibimizle dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kent genelinde ayrıca 400 gıda kolisi dağıtacaklarını belirten Işık, Türk Kızılayın ramazanda gönüllü ordusuyla yoksullara AŞ götürmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA