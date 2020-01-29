Türk Kızılay'dan Yemen'in Hadramevt ilindeki yetim çocuklara yardım

29.01.2020 00:22 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:22

Türk Kızılay, Yemen'in güneybatısındaki Hadramevt ilinde yetim çocuklara gıda kolisi ve okul çantası dağıttı.

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadremevt'teki yetim çocuklara 400'er gıda kolisi ve okul çantası dağıttıklarını belirtti.

Yardımın, Türkiye'den Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile koordinasyon içerisinde Yemen'in bazı illerinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirildiğini söyleyen Aydın, ayrıca ülkenin doğusundaki Marib ve Şebve illerindeki yetim çocuklar için de gıda ve okul çantası yardımı yapılacağını aktardı.

Türk Kızılay, geçen günlerde Yemen'in geçici başkenti Aden, Lahic, Dali, Ebyen ve Taiz illerindeki yetimlere de gıda kolisi ve okul çantası dağıtmıştı.

Türk Kızılay'dan Yemen'deki yetim çocuklara yardım kampanyası

Türk Kızılay tarafından 19 Ocak'ta yapılan açıklamada, Yemen Kızılayı ile iş birliği halinde ülkedeki 7 kentte ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda paketi ve 3 bin okul çantası dağıtılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, kampanyanın Yemen'in Dali, Aden, Lahic, Ebyen, Hadramevt, Taiz ve Marib kentlerinde yürütüleceği aktarılmıştı. Yemen'de ailesini iç savaşta kaybeden yetim çocuklara yönelik kampanyanın, Türkiye'den Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile koordinasyon halinde yürütüldüğü kaydedilmişti.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA