- Türk Kızılay'dan Tel Abyad'a Mobil Klinik Hizmeti- Tel Abyad Halkının Yaraları Sarılıyor

27.10.2019 02:52

- Türk Kızılay'dan Tel Abyad'da mobil klinik hizmeti

Tel Abyad halkının yaraları sarılıyor

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Tel Abyad'da Türk Kızılayının açtığı mobil klinikte, başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti veriliyor.

Mehmetçiğin şefkat eli Tel Abyad'daki Suriyelilere uzandı. Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniğinde, başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti veriliyor. Türk Kızılay Mobil Kliniğinde, dahiliyeden, çocuk hastalıklarına bir çok alanda hizmet veriliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin şefkat eli Tel Abyad'daki Suriyeli kardeşlerimize de uzandı. Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniğinde, başta çocuklar olmak üzere herkese muayene hizmeti veriliyor"

Kaynak: İHA