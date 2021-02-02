Türk Kızılay'dan Sudan'daki Etiyopyalı sığınmacılara gıda yardımı
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Türk Kızılay'dan Sudan'daki Etiyopyalı sığınmacılara gıda yardımı

02.02.2021 23:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:42
Türk Kızılay'dan Sudan'daki Etiyopyalı sığınmacılara gıda yardımı

Türk Kızılay, Sudan'ın doğusunda Kadarif eyaletindeki çadır kentlerde barınan Etiyopyalı sığınmacılara gıda malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay, Sudan'ın doğusunda Kadarif eyaletindeki çadır kentlerde barınan Etiyopyalı sığınmacılara gıda malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etiyopya'da yaşanan iç çatışmalar sonucu ülkelerini terk eden ve Sudan'ın Kadarif bölgesindeki Tineydiyye kampında kalan sığınmacılara 900 gıda kolisi dağıttık." dedi.

Yılmaz, Kızıldeniz eyaletinin Toker kentindeki sel mağduru ailelere de birkaç gün içerisinde gıda yardımı yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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