Türk Kızılay'dan Sudan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
20.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:44
Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.
Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.
Türk Kızılay, Sudan Kızılayı yetkilileri ile birlikte Bahri kentinin El Feki Haşim bölgesine bağlı El Hıleyle köyünde, ihtiyaç sahiplerine 150 gıda kolisi dağıttı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da El Hıleyle köyünde yardım paketlerinin dağıtımında hazır bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem