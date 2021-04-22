Türk Kızılay'dan Sudan'da 150 aileye gıda yardımı
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Türk Kızılay'dan Sudan'da 150 aileye gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da 150 aileye ramazan gıda paketi yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'da 150 aileye ramazan gıda paketi yardımında bulundu.

Polis Hastanesindeki işçilere yapılan yardım dağıtım programına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile hastane ve emniyet yetkilileri katıldı.

Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sudanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. İmkanımız ölçüsünde yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah daha fazlasını yaparız. Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları hem Hartum'da hem Sudan'ın farklı eyaletlerinde her gün neredeyse 1000'in üzerinde kumanya dağıtımı yapıyorlar. Bunu da kardeşliğin gereği bir görev vazife olarak görüyoruz, teşekkür beklemiyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay'dan Sudan'da 150 aileye gıda yardımı
Türk Kızılay'dan Sudan'da 150 aileye gıda yardımı
Türk Kızılay'dan Sudan'da 150 aileye gıda yardımı
Türk Kızılay'dan Sudan'da 150 aileye gıda yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmoud Haggag Mahmoud Ali

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