Türk Kızılay'dan Somali'de yerinden edilmiş kişilere ramazan dolayısıyla 700 gıda paketi yardımı
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Türk Kızılay'dan Somali'de yerinden edilmiş kişilere ramazan dolayısıyla 700 gıda paketi yardımı

Türk Kızılay'dan Somali'de yerinden edilmiş kişilere ramazan dolayısıyla 700 gıda paketi yardımı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki yerinden edilmiş kişilere ramazan dolayısıyla 700 gıda paketi yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki yerinden edilmiş kişilere ramazan dolayısıyla 700 gıda paketi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın başkent Mogadişu'ya bağlı Daynile bölgesindeki yerinden edilmiş kişilere ramazan vesilesiyle 700 gıda paketi dağıttığını belirtti.

Kökçü, ramazan boyunca ülkenin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda maddelerinin bulunduğu 7 bin paketin dağıtmasının hedeflediğini ifade etti.

Türk Kızılay ve Somali yetkilileri ayrıca Mogadişu'daki Yardımeli ve Martini hastanelerinde yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek yeni doğanlara hediyeler verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Somali hükümeti iş birliğinde yapılan açıklamada, ülkedeki kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle 116 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Somali'nin 50 bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı ve durumun kötüleştiği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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