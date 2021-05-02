Türk Kızılay'dan Somali'de ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımı
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Türk Kızılay'dan Somali'de ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımı

Türk Kızılay'dan Somali'de ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Somali'de ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Somali'de ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın ülkenin KM4, Hoodan, Laanta Hawada ve Gaykayo bölgelerinde içinde gıda maddelerinin bulunduğu 1420 paket dağıttığını belirtti.

Ramazan ülkenin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda maddelerinin bulunduğu 7 bin paketin dağıtılacağını kaydeden Kökçü, "Türk Kızılay, önümüzdeki günlerde yardım dağıtımını tamamlayacak." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Somali hükümeti işbirliğinde yapılan açıklamada, ülkedeki kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle 116 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Somali'nin 50 bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı ve durumun kötüleştiği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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