Türk Kızılay'dan Somali'de ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla yardım
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Türk Kızılay'dan Somali'de ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla yardım

Türk Kızılay'dan Somali'de ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla yardım
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da ihtiyaç sahiplerine ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın başkent Mogadişu'nun farklı yerlerinde ihtiyaç sahiplerine 500'den fazla gıda maddelerinin bulunduğu paket dağıttığını belirtti.

Türk Kızılay'ın 2011'den bu yana Somali'de insani yardım faaliyetleri yürüttüğüne işaret eden Kökçü, ramazan boyunca ülkenin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda maddelerinin bulunduğu 7 bin paketin dağıtılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Somali hükümeti işbirliğinde yapılan açıklamada, ülkedeki kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle 116 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Somali'nin 50 bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı ve durumun kötüleştiği ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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