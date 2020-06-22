Türk Kızılay'dan Rasulayn'a "Sevgi Mağazası" Türk Kızılay, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet dağıtımı yapacak mağazanın açılışını yaptı.

Türk Kızılay, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Rasulayn ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet dağıtımı yapacak mağazanın açılışını yaptı.

Türk Kızılay, Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giysi yardımı yapan "Sevgi Mağazası"nın 8'inci şubesini, Rasulayn ilçe merkezinde açtı.

Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve yardımcıları, Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Ercan Tan, Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Şanlıurfa Valisi Erin ve Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Tan, ihtiyaç sahiplerini mağazada yer alan elbiselerden seçerek giydirdi.

Tespit edilen ihtiyaç sahiplerinden günde 150-200'i ücretsiz olarak mağazadan yararlanacak.

Türk Kızılay, daha önce Suriye'nin kuzeyindeki, İdlib, Afrin, Azez, Bab, Cerablus ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 7 "Sevgi Mağazası" açmıştı.

Rasulayn ilçe merkezi Barış Pınarı Harekatı'yla 12 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Kaynak: AA