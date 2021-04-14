Türk Kızılay'dan ramazanda her gün 700 kişiye yemek yardımı
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Türk Kızılay'dan ramazanda her gün 700 kişiye yemek yardımı

Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel
Türk Kızılay'dan ramazanda her gün 700 kişiye yemek yardımı

Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, ramazan boyunca her gün 700 kişiye yemek ulaştırıyor.

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Türk Kızılay Karamürsel Şubesi, ramazan boyunca her gün 700 kişiye yemek ulaştırıyor.

Şube Başkanı Yusuf Ziya Alemdar, AA muhabirine, kurumun kuruluşundan bu yana ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Aşevine kadar gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumdaki yaşlı ve hastaların yemeklerini özel sefer taslarında hazırlayarak kapılarına kadar götürdüklerini aktaran Alemdar, "Bu ramazanda da yardım seferberliğini sürdürerek ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapmaya başladık." dedi.

Ramazanda 100 ailenin sofrasına 800 gram kavurma ulaştıracaklarını bildiren Alemdar, "Türk Kızılay Karamürsel Şubesi olarak ramazanda vatandaşların zekatlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için de çalışma başlattık. Ziraat Bankası Karamürsel Şubesi 'IBAN TR77 0001 0001 6700 0018 6868 98' nolu hesaba bağış yapılabilecek. 97 aileye 500 lira zekat dağıtımı yapılacak. 70 aileye 250 alışveriş kartı, 15 öğrenciye burs verdik." ifadelerini kullandı.

"Günde 4 çeşit yemek yapılıyor"

Alemdar, ramazan boyunca her gün 700 kişiye yemek yardımının süreceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tüm bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların herhangi bir kuruma başvurması gerekmiyor. Yardım yapılacak vatandaşlar, Kızılay Şube Başkanlığımız ile ilçemizdeki kaymakamlık, muhtarlıklar, müftülükler ve milli eğitim müdürlükleri yetkililerinin bulunduğu komisyon tarafından belirlenecek. Ayrıca ramazanda zekat alacak kişiler de Kızılay şube yetkilileri ve muhtarlıklar aracılığıyla belirlenecek. Zekatlardan yararlanabilecek ihtiyaç sahibi vatandaşlara da hangi bankadan yardımları çekebilecekleri önceden bildirilecek."

Günde 4 çeşit yapılan yemeklerin bir ailenin iki öğün beslenme ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlandığını aktaran Alemdar, "Birinci Dünya Savaşı'nın güçlükleri ve baş gösteren kıtlık yüzünden gıda gereksinimini sağlayamayan halka yiyecek dağıtmak amacıyla kurulan Türk Kızılay aşevleri, yoksul, kimsesiz, yardıma muhtaç insanların yanı sıra köy ve kasabalardan merkeze okumaya gelen binlerce fakir öğrenciye de eğitim ve öğretim yılı boyunca öğle yemeği veriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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