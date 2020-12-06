Türk Kızılay'dan polislere maske ve kolonya desteği
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Türk Kızılay'dan polislere maske ve kolonya desteği

06.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:28
Türk Kızılay'dan polislere maske ve kolonya desteği

Türk Kızılay Hatay Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan güvenlik güçlerine maske ve kolonya dağıttı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapan güvenlik güçlerine maske ve kolonya dağıttı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi gönüllüleri, kentin farklı noktalarında görev alan polis ekiplerini ziyaret etti.

Kızılay ekipleri, polislere içerisinde maske, kolonya ve çeşitli ikramların bulunduğu paketler hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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