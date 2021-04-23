Türk Kızılay'dan Pakistan'da 500 aileye gıda yardımı
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Türk Kızılay'dan Pakistan'da 500 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay'dan Pakistan'da 500 aileye gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Pakistan Kızılayı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan gıda paketi yardımında bulunduBaşkent İslamabad'da Pakistan Kızılayı Genel Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Ebrarul Hak,...

Türk Kızılay, Pakistan Kızılayı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan gıda paketi yardımında bulundu

Başkent İslamabad'da Pakistan Kızılayı Genel Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Ebrarul Hak, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra yoksulluk ve geçim sıkıntısı ile de mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekerek böyle zamanlarda kardeş ülkelerle dayanışma gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Yurdakul, Türk Kızılayın Pakistan Kızılayına uzun yıllardır destekte bulunduğunu anımsatarak bu sayede Türk Kızılayın Pakistan'da binlerce ihtiyaç sahibine ulaştığını belirtti.

Ellerinde olanı paylaşmaktan bugün de mutluluk duyduklarını vurgulayan Yurdakul, dağıtılan gıda paketlerinin sayısının mühim olmadığını ancak bunun aracılığıyla Pakistan'ın ve Pakistan halkının yanında olduklarını göstermenin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye teşekkür

Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Hak da Türk Kızılayın Pakistan Kızılayını ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtılması için her yıl desteklediğini hatırlatarak, Pakistan'ın ihtiyacı olduğu zamanlarda Türkiye'nin Pakistan'ın hep yanında olduğunu söyledi.

Hak, dağıtılan yardımlar için Türkiye'ye ve Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Hedef 5 bin aile

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan Kızılayı ile iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 500 aileye ramazan gıda paketi yardımında bulunduklarını ve bu yardımlardan 3 binin üzerinde kişinin faydalanacağını söyledi.

Camilo, ramazanın başlangıcından bu yana 2 bin 600 aileye gıda kolisi dağıttıklarını hatırlatarak ramazanın sonunda gıda yardımlarını 5 bin aileye ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Öte yandan Camilo, ramazan bereketini Pakistanlı kardeşleriyle paylaşmak istediklerini belirterek ihtiyaç sahiplerinin sofralarına destek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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