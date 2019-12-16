Türk Kızılay'dan öğrencilere kitap desteği

16.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:50

Türk Kızılay Siirt Şubesi tarafından lisede okuyan öğrencilere kitap desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Siirt Şubesi yönetim kurulu üyesi Şener Tanık, Siirt Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret ederek burada okuyan 240 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitabı desteği sundu.

Tanık, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın her alanda olduğu gibi öğrencilerin eğitimine de katkı sunmaya gayret ettiğini söyledi.

Eğitimin öneminin farkında olduklarını dile getiren Tanık, "Bizler de Türk Kızılay olarak öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunmak ve üniversite sınavlarına hazırlanırken daha çok kaynağa ulaşmasını sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah geleceğimiz olan öğrencilerimizi gelecek yıllarda ülkemizin yönetilmesinde söz sahibi olan yetişkinler olarak göreceğiz." dedi.

Okul müdürü İdris Yolbaş da Türk Kızılay Siirt Şubesi yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA