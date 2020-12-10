Türk Kızılay'dan öğrencilere kışlık kıyafet yardımı

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi ilçedeki ortaokullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık elbise yardımı yapmaya devam ediyor.

İlçede bulunan 10 ortaokula yardım planlaması yapan Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık elbise yardımında bulunuyor.

Her okula yardımları ulaştırmak istediklerini belirten Akçakoca Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Mat, çocuklar için güzel işler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mat ayrıca öğrencilerin mahcup hissetmemesi için verilen yardımların okullardan velileri tarafından alınacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş