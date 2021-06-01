Türk Kızılay'dan, MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin'e bronz madalya

Türk Kızılay tarafından 12. kez kan bağışında bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin'e bronz madalya verildi.

Türk Kızılay tarafından 12. kez kan bağışında bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin'e bronz madalya verildi.

MÜSİAD Şırnak Başkanı Şube Başkanı Bilin, dernek üyeleriyle kan bağış kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay'ın Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan kan bağışı noktasına gelen dernek üyeleri kan bağışında bulundu.

Bilin'e 12. kez kan bağışında bulunduğu için bronz madalya verildi.

Dernek üyeleriyle her zaman kan bağışında bulunduklarını, kan bağışının insanı bir görev olduğunu kaydeden Bilin, bronz madalya için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan