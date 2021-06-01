Türk Kızılay'dan, MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin'e bronz madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay'dan, MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin'e bronz madalya

Türk Kızılay'dan, MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin'e bronz madalya
Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay tarafından 12. kez kan bağışında bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin'e bronz madalya verildi.

Türk Kızılay tarafından 12. kez kan bağışında bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin'e bronz madalya verildi.

MÜSİAD Şırnak Başkanı Şube Başkanı Bilin, dernek üyeleriyle kan bağış kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay'ın Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan kan bağışı noktasına gelen dernek üyeleri kan bağışında bulundu.

Bilin'e 12. kez kan bağışında bulunduğu için bronz madalya verildi.

Dernek üyeleriyle her zaman kan bağışında bulunduklarını, kan bağışının insanı bir görev olduğunu kaydeden Bilin, bronz madalya için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Acun Ilıcalı Aslı Bekiroğlu
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Kızılay'dan, MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin'e bronz madalya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 11:27:09. #1.13#

title