Türk Kızılay'dan "koronavirüs" salgınıyla mücadeleye destek
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Kızılay, Güncel

Türk Kızılay'dan "koronavirüs" salgınıyla mücadeleye destek

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşlara yönelik ayni ve nakdi yardımların yanı sıra İstanbul ve Ankara ulusal kan bankası referans laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini Sağlık Bakanlığının hizmetine sundu.

26.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:00
Türk Kızılay'dan

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, vatandaşlara yönelik ayni ve nakdi yardımların yanı sıra İstanbul ve Ankara ulusal kan bankası referans laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini Sağlık Bakanlığının hizmetine sundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun, bundan 152 yıl önce yaşanan olağanüstü şartların bir eseri olarak doğduğunu anlattı.

Kalbi insanlığa iyilik için atan birkaç gönüllü tarafından "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Etmek" arzusuyla kurulan Türk Kızılay'ın, aradan geçen zaman zarfında milletin karşı karşıya kaldığı her sıkıntıda devletin yanında, milletinin hizmetinde yaraları sarmaya koştuğunu aktaran Kınık, dünyanın sorunu olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgınında da Kızılay'ın doğal olarak hemen devletin verdiği görevlere odaklanıp, milletinin yaralarını sarmak için seferber olduğunu kaydetti.

Kınık, bu ülkenin yardım çınarı olan Kızılay'ın koronavirüs salgını henüz Türkiye'de başlamadan önce, hem devletin ilgili kurumlarıyla hem de sorunu yaşayan ülkelerin Kızılay ve Kızılhaçlarıyla sürekli irtibata halinde olduğunu belirterek, süreç içerisinde bir yandan verilen görevleri ifa eden Kızılay'ın toplumu bilgilendirmeye çalıştığını aktardı.

Kerem Kınık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay, lokal bir alanda bir faaliyet yapıp, sadece onun iletişimini yapmaz. Kızılay Edirne'de ihtiyaç sahibine hangi imkanı sağlıyorsa Hakkari'de de o imkanı sağlamak zorundadır. Bu süreçte, iyi niyetli olanların ve Kızılay'ın hilalini daha fazla görmek isteyenlerin dostane eleştirilerine, kötü niyetli olanların ise Kızılay'a yönelik itibar suikastlerine hedef olduk. Bu hilal bu günler için var. Salgın ile mücadelenin ortaya çıkartacağı çok ciddi sosyal krizler kapıda. Kızılay olarak en kötüsüne hazırlanmak ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde devletimize destek olabilmek için kapsamlı bir 'Eylem Planı' ve 'Destek Paketi' hazırladık ve kamuoyuna ilan ettik.

Siz değerli kanaat önderleri de zaman zaman 'Kızılay Nerede?' diye soruyorsunuz. Bu bize duyduğunuz güveni gösteriyor. Kızılay'ın nerelerde olduğunu sizlere de göstermek istedik. Vatandaşlarımız da size aynı soruyu soruyor. Bu durumda da bu bilgiler ışığında bizim sözcümüz olmanızı rica ederiz. Amacımız

birlik ve beraberlik içinde bu günleri de atlatmak. Kızılay'a gösterdiğiniz ilgiye müteşekkiriz."

Yardımlar

Açıklamada, Türk Kızılay'ın bu süreçte yaptığı çalışmalar şu şekilde yer aldı:

"1 milyon kıyma-kuşbaşı konserve, 150 bin gıda kolisi dağıtıldı. Hane başına 400 lira nakdi yardım, toplam 75 bin aileye 30 milyon lira nakdi yardım yapıldı. 0-12 aylık bebeği olanlar için aylık 150 lira doğum yardımı verildi. 4 kişilik bir ailenin temel temizlik-kişisel hijyen malzemesi ihtiyaçlarını içeren 100 bin hijyen kiti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yerinden hizmet sunulamayan durumlarda mobil ekipler kurularak hizmet verilecek. Yurt dışından gelen ve 28 noktada karantina altına alınan yaklaşık 11 bin kişiye 3 öğün beslenme hizmeti verilmektedir. 16 aşevinde 12 bin 500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Evden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları, gönüllüler aracılığıyla karşılanmaktadır.

Laboratuvar ve sahra hastanesi desteğinde ise İstanbul ve Ankara ulusal kan bankası referans laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesi, Sağlık Bakanlığının hizmetine sunuldu. 150 şişme çadır hastanesi olası ihtiyaçlar için Sağlık Bakanlığına teslim edildi. Türkiye genelinde hastanelerin olası ihtiyaçları için ilave 300 sahra hastanesinin imalatları 24 esasına göre devam ediyor."

Kaynak: AA

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