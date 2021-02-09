Türk Kızılay'dan Kaymakam Güneş'e bronz madalya
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Türk Kızılay'dan Kaymakam Güneş'e bronz madalya

09.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:56
Türk Kızılay'dan Kaymakam Güneş'e bronz madalya

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş'e, 17. kez kan bağışı yapmasından dolayı bronz madalya verildi.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş'e, 17. kez kan bağışı yapmasından dolayı bronz madalya verildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen madalya töreninde konuşan Güneş, Türk Kızılay'ın çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Türk Kızılay'ın sadece yurt içinde değil, yurt dışında da afet anında birçok yere Türkiye adına hizmet götüren, kamu yararına çalışan çok önemli bir kurum olduğunu ifade eden Güneş, "Kanın tek kaynağı insandır. Ülkemizin kan ihtiyacı da Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Bizler, başta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve kendi sağlımız için kan bağışında bulunuyoruz. Ben 17. kez kan bağışında bulundum." dedi.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer de Güneş'in her yıl kan bağışında bulunduğu bilgisini vererek, "Kurumumuz 10 kez kan bağışında bulunan bağışçılara bronz, 20 kez bağışta bulunanlara gümüş, 25 kez bağışta bulunanlara ise altın madalya veriyor. Sayın Kaymakamımız da bununla birlikte 17. kez kan bağışında bulunmuş oldu. Biz de kendisine bronz madalya ve sertifika verdik. Kendisine kurumumuz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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