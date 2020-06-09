Türk Kızılay'dan karnındaki çocuğuyla şehit olan polis memurunun mezarına ziyaret
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Türk Kızılay'dan karnındaki çocuğuyla şehit olan polis memurunun mezarına ziyaret

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 4 aylık hamile polis memuru Şerife Özden Kalmış'ın mezarını ziyaret etti.

Türk Kızılay'dan karnındaki çocuğuyla şehit olan polis memurunun mezarına ziyaret
09.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:18

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 4 aylık hamile polis memuru Şerife Özden Kalmış'ın mezarını ziyaret etti.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, Mardin'de 8 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen terör saldırısında karnındaki 4 aylık bebeğiyle şehit düşen polis memuru Şerife Özden Kalmış'ın Araç ilçesi Sarpun köyündeki mezarını ziyaret ederek dua etti.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın kollarıyla birlikte Kalmış'ın mezarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyaret sırasında çok duygulandıklarını anlatan Güzel, "Hain terör saldırısında karnındaki bebeğiyle şehit edilen polise Allah'tan rahmet, kederli ailesini tekrar başsağlığı diliyoruz. Şehitlik gibi yüce bir makama kavuşan, ülkesini ve bayrağını savunurken can veren yiğitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Mezarı başında Kuran okuyup dua ederek bir nebze de olsa şehidimize olan vazifemizi ölüm yıl dönümünde Kızılay gönüllüleri olarak yerine getirmek istedik." dedi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Güzel, terör örgütlerini lanetleyerek, güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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