Türk Kızılay'dan İnegöl'deki 2 bin 538 aileye yardım

Türk Kızılay İnegöl Şubesi tarafından pandemi sürecinde 2 bin 538 ihtiyaç sahibi aileye yardım edildiği bildirildi.

Türk Kızılay İnegöl Şubesi tarafından pandemi sürecinde 2 bin 538 ihtiyaç sahibi aileye yardım edildiği bildirildi.

Şubeden yapılan yazılı açıklaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Kızılay İnegöl Şubesi, başvuru yapana 2 bin 538 aileye yardımda bulundu.

Erzak kolisi, temizlik malzemesi, konserve et ile market kuponu şeklinde yapılan yardımlar, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, salgın nedeniyle kısıtlaması bulunan vatandaşlar başta olmak üzere, şubeye başvuru yaparak ihtiyaç sahibi olduğunu belirten vatandaşlar ve ilgili araştırmalar neticesinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 2 bin 538 aileye ihtiyacına göre yardımların yapıldığını bildirdi.

Bu yardımların başlıca erzak kolisi, temizlik malzemesi, konserve et ile market kuponu şeklinde oluştuğunu aktaran Yılmaz, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu sıkıntılı günleri hayırseverlerimizle dayanışma içeresinde atlatacağız inşallah. Bu süreçte maddi manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimiz ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA