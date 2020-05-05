Türk Kızılay'dan İnegöl'deki 2 bin 538 aileye yardım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Kızılay'dan İnegöl'deki 2 bin 538 aileye yardım

Türk Kızılay'dan İnegöl'deki 2 bin 538 aileye yardım
05.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:10

Türk Kızılay İnegöl Şubesi tarafından pandemi sürecinde 2 bin 538 ihtiyaç sahibi aileye yardım edildiği bildirildi.

Türk Kızılay İnegöl Şubesi tarafından pandemi sürecinde 2 bin 538 ihtiyaç sahibi aileye yardım edildiği bildirildi.

Şubeden yapılan yazılı açıklaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşan Türk Kızılay İnegöl Şubesi, başvuru yapana 2 bin 538 aileye yardımda bulundu.

Erzak kolisi, temizlik malzemesi, konserve et ile market kuponu şeklinde yapılan yardımlar, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, salgın nedeniyle kısıtlaması bulunan vatandaşlar başta olmak üzere, şubeye başvuru yaparak ihtiyaç sahibi olduğunu belirten vatandaşlar ve ilgili araştırmalar neticesinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 2 bin 538 aileye ihtiyacına göre yardımların yapıldığını bildirdi.

Bu yardımların başlıca erzak kolisi, temizlik malzemesi, konserve et ile market kuponu şeklinde oluştuğunu aktaran Yılmaz, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu sıkıntılı günleri hayırseverlerimizle dayanışma içeresinde atlatacağız inşallah. Bu süreçte maddi manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimiz ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haberler
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Eşini bıçaklayarak öldüren 70 yaşındaki adam, balkondan atlayarak canına kıydı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösterdi: Ne darbesi Allah Aşkına
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Kaldığı yeri görenin içi acıyor! Yaşlı adam, hayırseverlerin yardımını bekliyor
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Bisikletli maymunun küçük çocuğu kaçırma girişimine ait video, izleyenleri hayrete düşürdü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Irrfan Khan Burak Özçivit
Spor Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Türk Kızılay'dan İnegöl'deki 2 bin 538 aileye yardım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 17:22:29. #1.14#
title