Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya - Haberler
İbrahim Altan, Kızılay, Güncel

Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya

Türk Kızılay tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileştikten sonra immün plazma bağışı yapanlara madalya verildi.

21.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:04
Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya

Türk Kızılay tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileştikten sonra immün plazma bağışı yapanlara madalya verildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dünyanın yaklaşık 4 aydır Kovid-19 ile mücadele ettiğini anımsatarak, "Ülkemiz, gerçekten çok güzel sınav vererek salgınla mücadeleyi yürüttü." dedi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere acil şifalar dileyen Altan, şunları söyledi:

"Koronadan kurtulup da iyileşenlerden diğer hastaları iyileştirmek için kanlarından immün plazmalarını alıyoruz ve bu plazmaları, diğer hastalarda kullanıyoruz. Bugüne kadar 281 adet immün plazma alındı ve hastalarda kullanılması için hastanelere gönderildi.

İlk bağışçımız doktor Kürşat Reşat Demir, diğer bağışçımız ise doktor Hasan Balıkçı. Kürşat Bey, bugün üçüncü kez bağışta bulunuyor. Biz de Türk Kızılay olarak, üç kez immün plazma bağışında bulunanlara Övünç Madalyası Beratı, iki kez bağışta bulunanlara Madalya Beratı vereceğiz. Bugün Kürşat Bey'e üçüncü bağışından dolayı Övünç Madalyası takdim edeceğiz. Diğer bağışçılarımızın madalyalarını da il il vereceğiz.

İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Trabzon bağışlarda önde gidiyor. Diğer illerden de iyileşen hastalarımızı bağışta bulunmaya çağırıyoruz."

"Bunu bir vefa borcu olarak görüyorum"

Altan, konuşmasının ardından Demir ve Balıkçı'ya madalyalarını takdim ederek, "Bir yandan sahada can için çalışırken bir yandan da candan kan vererek hastalarımıza şifa vermek için mücadelelerini sürdürüyorlar. Allah onların sağlığını daim etsin ve eksikliklerini göstermesin." dedi.

Üçüncü kez bağışta bulunan Demir de "Sahada hekim olarak çalışmanın yanı sıra bu şekilde bağış yaparak da faydalı olmak son derece mutluluk verici. Bu süreçte Kızılay'ın da öncülük etmesi ayrıca sevindirici. Bu yüzden sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu hastalığı atlatanlara plazma bağışında bulunmalarını önermiştim. Bunun hem hastaya hem de hastalığı atlatan kişiye hiçbir zararı olmadığını da daha önce söylemiştim. İlk bağışın üzerinden 2 hafta geçti, bu üçüncü bağışım ve gayet iyiyim, herhangi bir sıkıntım yok. Kriterlere uyan herkesin bağışta bulunmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

İkinci kez bağışta bulunan Balıkçı, Türk Kızılay'a teşekkür etti. Sahada çalışmanın hekimlik görevinin bir parçası olduğunu dile getiren Balıkçı, "Ama bu da kesinlikle aynı önemde görevimizin bir parçası. Bunu bir vefa borcu olarak görüyorum ve plazma vererek, tedaviye katkıda bulunduğum için gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.

Plazma bağışında korkulacak ya da endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Balıkçı, şunları kaydetti:

"Enfeksiyon riski olup olmadığına ilişkin bana da çok soru soruldu. Gayet steril ve güvenli bir ortamda işlem yapılıyor. Zaten hiçbir donör tehlikeye atılmıyor. Bu nedenle kesinlikle bağışta bulunulmasını öneriyorum. İnsanlar tedavinin parçası olsunlar."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgını yatay seyre geçirmeye başladık
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Sahil şeritlerindeki yasağa rağmen Bebek Sahili'nde yürüyenler kameralara takıldı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zeydan Karalar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Ümit Besen Fettah Can Murat Dalkılıç
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Türk Kızılay'dan immün plazma bağışı yapanlara madalya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 16:54:02. #1.14#
title