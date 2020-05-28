Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine yardım eli Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzattı.

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şubesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzattı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ve ramazan yardımları sürecinde birçok Kızılay gönüllüsü sahada aktif görev aldı. Her gün iftar için ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıldı. Hazırlanan paketlerle yüzlerce çocuğa hediyeler ulaştıran Kızılay ekipleri, onların yeni kıyafetlerle Ramazan Bayramı coşkusunu yaşamasını sağladı.

Ekipler tarafından 2 bin 800 gıda kolisi ve kurban paylarından hazırlanan 9 bin kutu kavurma konserve dağıtıldı.

İhtiyaç sahibi ailelere toplamda 168 bin 310 lira nakdi yardım yapıldı.

Türk Kızılay Derneği Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarında kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA